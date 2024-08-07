الامارات | الوصل يضم الصربي سردان لموسمين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوصل لكرة القدم تعاقدها مع اللاعب الصربي سردان مييايلوفيتش قادماً من فريق ريد ستار الصربي.

وذكرت الشركة على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، أنها أكملت إجراءات التعاقد مع الصربي سردان بعقد يمتد لموسمين.

وأغلق «الإمبراطور» ملف قائمة اللاعبين الأجانب، بانضمام اللاعب البالغ من العمر (30 عاماً) إلى صفوفه إلى جانب أربعة لاعبين مستمرين مع الفريق من الموسم الماضي، وهم السويسري هاريس والكولومبي اليكسيس بيريز إضافة إلى المدافعين المغربي سفيان بوفتيني والكوري جونغ.

ويعمل الجهاز الفني على تجهيز الوافد الجديد خلال تدريبات «الفهود» في زعبيل، استعداداً لبدء رحلة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة كلباء في أرض الأخير في 26 الحالي.

وشارك سردان مييايلوفيتش مع منتخب صربيا في يورو 2024 ضد الدنمارك، بالجولة الأخيرة لدور المجموعات، إذ يجيد اللاعب الصربي اللعب في مركز وسط الملعب والظهير الأيمن، بينما شارك في الموسم الماضي مع ريد ستار في 26 مباراة بالدوري الصربي، وكذلك ست مباريات في دوري أبطال أوروبا، نجح خلالها في تسجيل هدفين وصنع أربعة لزملائه.