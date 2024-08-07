تعرف على موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري والقناة الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

يستعد النادي الأهلي لمواجهة سموحة الحاسمة مساء غد الخميس على ستاد برج العرب بالاسكندرية، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وسيخوض المارد الأحمر مرانه الأخير اليوم الأربعاء، ثم يعلن المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق بالإسكندرية الليلة.

ويسعى الأهلي خلال مباراة غد الخميس للفوز أو التعادل لحسم مصير الدوري بشكل رسمي؛ إذ يكفيه الفوز أو التعادل لإعلان تتويجه باللقب الـ44.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 78 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 25 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 70 هدف وتلقت شباكه 24 هدف.

ويحتل سموحة المركز السادس برصيد 48 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 34 هدف.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وسموحة في تمام الساعة التاسعة مساء غد الخميس بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسموحة، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.