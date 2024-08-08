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نيمار مطلوب فى المصرى والبنك الأهلى واللاعب يبحث عن عرض خارجى

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القاهرة - سامية سيد - طلب ناديا المصرى البورسعيدى والبنك الأهلى استعارة سيد نيمار من الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبدى الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز ترحيبه بخروج سيد نيمار على سبيل الإعارة فى الفترة المقبلة، للحصول على فرصة المشاركة بشكل أكبر ثم العودة للقلعة البيضاء مرة أخرى.

فى الوقت ذاته، يبحث سيد نيمار عن عرض خارجى للانتقال لأحد الدوريات الكبرى فى أو الإمارات أو قطر، فى ظل رغبة اللاعب فى خوض تجربة الاحتراف مرة أخرى.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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