بطل اليورو.. ليفربول يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب نادي ليفربول الإنجليزي من ضم أولى صفقات الصيفية في الميركاتو الجاري.

وحسب صحيفة “ذا أتليتك” البريطانية فإن الإسباني زوبيميندي لاعب ريال سوسيداد الإسباني والمتوج بلقب كأس أمم أوروبا أصبح قريب من الانتقال إلى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضافت الصحيفة: “زوبيميندي لاعب ريال سوسيداد الإسباني قريب من الانتقال إلى صفوف ليفربول الإنجليزي، وذلك بناءًا على طلب من الهولندي آرني سلوت، المدير الفني للفريق الأول”.

وتابعت: “الإسباني زوبيميندي، لاعب ريال سوسيداد والمتوج ببطولة اليورو الأخيرة ُينظر إليه كخيار متاح لشغل فراغ مركز خط الوسط المدافع في ليفربول”.

وحسب موقع “ليفربول إيكو” فإن اللاعب وافق مبدأيًا على العرض المقدم له من نادي ليفربول الإنجليزي، وسيتواجد في ملعب أنفيلد في الموسم الجديد، وذلك بعد الاتفاق مع ناديه ريال سوسيداد”.

وينتهي تعاقد زوبيميندي مع ريال سوسيداد في عام 2027، حيث تبلغ القيمة السوقية له 51 مليون إسترليني.