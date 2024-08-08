الامارات | أبيض الناشئات يُغادر إلى معسكر بانكوك تحضيرا للمشاركات المقبلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُغادر المنتخب الوطني للناشئات لكرة القدم تحت 17 سنة يوم غد الجمعة إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، لإقامة معسكره الخارجي خلال الفترة من 9 إلى 23 الجاري، ويعد هذا التجمع محطة الإعداد الثانية لأبيض الناشئات استعدادًا للمشاركات المقبلة.

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي "تضم القائمة في هذا المعسكر 30 لاعبة، وسيخوض المنتخب ثلاث تجارب ودية أمام أندية تايلاندية أيام 14 و18 و22 الجاري، بهدف الاحتكاك بمدرسة كروية آسيوية متطورة، ولزيادة خبرات اللاعبات".

وكان منتخب الناشئات قد اختتم معسكره الداخلي في دبي، الذي أقيم على مدار 22 يومًا، حرص خلاله الجهاز الفني والإداري للمنتخب تحت قيادة المدربة الوطنية حورية الطاهري على خلق طريقة لعب متجانسة بين اللاعبات، وتطبيق بعض الخطط التدريبية.