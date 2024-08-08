شكرا لقرائتكم خبر عسير ترحب بجماهير "كأس السوبر السعودي" بالأجواء الباردة و الطبيعة الساحرة والفعاليات النوعية المميزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد مدينة أبها، إحدى أبرز الوجهات السياحية في برنامج "صيف السعودية"، لاستقبال عشاق كرة القدم من أنحاء المملكة، لمتابعة بطولة كأس السوبر السعودي 2024، والتي تستضيفها أبها خلال الفترة من 13 - 17 أغسطس الجاري، إلى جانب العديد من الفعاليات المواقع والتجارب والأنشطة السياحية الأخرى التي تنتظر عشاق كرة القدم وزوار المنطقة.

ويحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة مباريات البطولة، والتي تقام المباراة أولى مبارياتها في الدور نصف النهائي مساء يوم الثلاثاء 13 أغسطس، وتجمع بين الهلال "بطل كأس خادم الحرمين الشريفين وبطل دوري روشن للمحترفين"، والأهلي "ثالث دوري روشن للمحترفين"، كما تقام المباراة الثانية من الدور نصف النهائي مساء الأربعاء 14 أغسطس، وتجمع النصر "وصيف كأس خادم الحرمين الشريفين ووصيف بطل دوري روشن للمحترفين"، مع التعاون "رابع دوري روشن للمحترفين"، فيما ستقام المباراة النهائية مساء السبت 17 أغسطس بين الفائزين من مباراتَي الدور نصف النهائي".

وتأتي استضافة مدينة أبها لبطولة كأس السوبر السعودي، بالتزامن مع برنامج "صيف السعودية" الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار "تراها"، والذي يستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، حاملا معه أكثر من 500 تجربة سياحية، كما تتزامن البطولة مع موسم "صيف عسير 2024" الذي شهد إطلاق الهوية السياحية للمنطقة تحت شعار "عسير تهوّل".

وتقام بطولة كأس السوبر السعودي 2024 بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة ممثلة بـ"روح السعودية" الهوية الرسمية للسياحة السعودية، كشريك للاستضافة، وهيئة تطوير عسير، والاتحاد السعودي لكرة القدم، ومن المتوقع أن تشهد البطولة إقبالا جماهيريا كبيرا بالتزامن مع النشاط السياحي الكبير الذي تشهده المنطقة، كما يمكن للراغبين بحضور مبارايات كأس السوبر السعودي الحصول على تذاكر المباراة عبر تقويم الفعاليات في موقع روح السعودية : https://www.visitsaudi.com/ar/aseer/events/saudi-super-cup-semi-finals-al-hilal-vs-al-ahli

وتعد منطقة عسير من أفضل الأماكن لممارسة الرياضة، حيث تتمتع بأجواء ساحرة وطبيعة خلابة، كما تحتضن المنطقة أندية رياضية وأماكن تتيح العديد من الأنشطة والتجارب الرياضية الأخرى غير كرة القدم، مثل رياضة الهايكنج والتجديف وركوب الدراجات والقفز بالمظلات وغيرها.

وتستقبل منطقة عسير هذه الأيام أعدادًا كبيرة من عشاق الطبيعة الخلابة بالمنطقة والعالم للاستمتاع بمواقعها السياحية وتجاربها المذهلة، تزامنا مع موسم الصيف، وخاصة بعد أن أصبحت زيارة المملكة أكثر يسرّا وسهولة من أي وقت مضى؛ حيث توفر المملكة عددًا من التأشيرات التي تتيح حضور الفعاليات، والزيارة، والسياحة في جميع أنحاء المملكة؛ مثل تأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين مواطني 66 دولة من إصدار التأشيرة الإلكترونية أو عند الوصول، بالإضافة للمقيمين بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، الذين يسمح لهم بالدخول المتعدد والإقامة لفترة تصل إلى 90 يومًا خلال السنة.

وبإمكان الراغبين في القدوم إلى المملكة، زيارة منصة "روح السعودية" https://www.visitsaudi.com/ar، للتعرف على المزيد من المعلومات والاطلاع على الوجهات وأحدث الفعاليات والعروض، وكذلك التعرف على التأشيرات المتاحة بعد إدخال المعلومات الأساسية.