ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال لاعبي الأهلي.. رونالدو رفقة بيبي.. تهنئة "أفشة" لـ "نيدفيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة زميله بالمنتخب بيبي، خلال احتفالهم بالتتويج بأمم أوروبا 2016.

كما نشر حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري، عدد من الصور خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية.

وقام النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب فريق اتحاد جدة السعودي، بنشر صورة عبر حسابه الرسمي، على "إنستجرام"، خلال إحدى مباريات الفريق السعودي.

وهنأ محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، زميله بالفريق كريم نيدفيد، بمناسبة عيد ميلاده.

كما حرص مصطفى شوبير على تهنئة كريم نيدفيد أيضاً، بمناسبة عيد ميلاده.

وقام محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، من داخل سيارته.

وحرص نجم النادي الأهلي السابق عماد متعب، على تهنئة زميله السابق بالفريق عمرو جمال، بمناسبة عيد ميلاده.

وهنأ محمد الدوري كريستو لاعب النادي الأهلي السابق، الفريق بمناسبة الحصول على بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشر النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، صورة له خلال تواجده في تدريبات فريق ريال مدريد الإسباني.

واحتفل رامي ربيعة لاعب النادي الأهلي بالتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، من خلال مشر صورة رفقة لاعبي الفريق والجهاز الفني.

وشارك حسام غالي متابعيه صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام، خلال قيامه بلعب التنس على الشاطئ.