الامارات | مانشستر سيتي يتوج بأول ألقاب الموسم بعد الفوز على مانشستر يونايتد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوّج مانشستر سيتي بطلاً لدرع الكأس الخيرية لكرة القدم للمرة السابعة في تاريخه على حساب جاره مانشستر يونايتد، بعدما أسقطه بركلات الترجيح 7-6، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 السبت على ملعب ويمبلي.

سجّل هدفي النسخة الـ102 من البطولة التي تجمع بين بطلي الدوري والكأس، البديلان الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو ليونايتد (82) والبرتغالي برناردو سيلفا لسيتي (89).

وأضاع جايدون سانشو والإيرلندي الشمالي جوني إيفانز ركلتيهما الرابعة والثامنة توالياً، حيث تصدّى حارس المرمى البرازيلي إيدرسون بمساعدة العارضة لركلة الأول، فيما سدّد الثاني ركلته فوق المرمى، قبل أن يُترجم السويسري مانويل أكانجي ركلته الحاسمة هدفاً، مهدياً فريقه لقباً غائباً عن خزائنه منذ العام 2019 حين هزم ليفربول بالطريقة عينها.

وثأر فريق المدرب بيب غوارديولا بهذا الفوز من غريمه في المدينة الذي حرمه من التتويج بلقب كأس إنجلترا الموسم الماضي، عندما غلبه 2-1 على الملعب عينه بهدفي غارناتشو وكوبي ماينو ليونايتد مقابل هدف البلجيكي جيريمي دوكو لسيتي.

وشهدت المواجهة التي تبادل فيها الطرفان الأفضلية على مدار الشوطين القليل من الفرص، كان أبرزها تسديدة ردّتها العارضة للاعب الوسط الشاب لسيتي جيمس مكأتي في الدقيقة 24، قبل أن يردّ القائم الأيمن لمرمى إيدرسون تسديدة ماركوس راشفورد الذي تلقّى عرضيةً متقنةً من البرتغالي برونو فرنانديش في الدقيقة 75.

واشتعلت المباراة في الدقائق العشر الأخيرة، فافتتح غارناتشو التسجيل قبل ثماني دقائق من نهاية الوقت الأصلي، بتسديده بقدمه اليسرى كرةً أرضيةً إلى يسار إيدرسون.

وردّ عليه سيلفا بهدفٍ من ضربةٍ رأسية من مسافةٍ قريبةٍ، مستفيداً من عرضيةٍ متقنةٍ من ريكو لويس من الجهة اليمنى قبل دقيقة من النهاية.

ويفتتح مانشستر يونايتد الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي في 16 الحالي باستضافة فولهام، في حين يحلّ مانشستر سيتي الطامح إلى لقبٍ خامسٍ توالياً ضيفاً على تشيلسي في 18 منه.