عطية الله يتغنى بـ معلول ويؤكد: أبو تريكة أفضل من مروا على الاهلي

تغنى المغربي يحيى عطية الله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، بزميله في القلعة الحمراء التونسي علي معلول.

وقال عطية الله في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الاهلي: “جمعتني عدة مباريات مع القلعة الحمراء، وتقريبًا أعرف كل اللاعبين في الفريق، وإن شاء الله أنجح في الانسجام معهم في أقرب وقت، وسأقدم الإضافة إن شاء الله”.

وتابع: “شاهدت محمد أبو تريكة لاعب الاهلي السابق عندما كنت صغيرًا، وبالنسبة لي هو من أفضل اللاعبين الذين مروا على القلعة الحمراء، وكان يعجبني طريقة لعبه، ويظل أبو تريكة أسطورة”.

واستكمل: “علي معلول لاعب كبير ومن أفضل الأجانب الذين لعبوا للنادي الاهلي، وبالتأكيد له مكانة كبيرة في قلوب الجماهير، وأتمنى أن يكون لي بصمة لأكون من أفضل الأجانب في تاريخ النادي”.

جدير بالذكر أن النادي الاهلي كان قد أعلن عن تعاقده مع الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله قادمًا من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة لمدة عام واحد فقط.