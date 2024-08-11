"تحصيل حاصل".. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وزد بالدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الفريق الأول للنادي الأهلي، مع نظيره زد، اليوم الأحد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وزد، اليوم الأحد، في التاسعة مساء، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ25 لبطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وحسم النادي الأهلي لقب الدوري بشكل رسمي، بعد تحقيق الفوز في الجولة الماضية على حساب فريق سموحة بهدف دون رد.

ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 81 نقطة، بينما يحتل فريق زد المركز السابع برصيد 47 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وزد

وتقرر أن تنقل مباراة الأهلي وزد، في التاسعة مساء اليوم الأحد، عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.