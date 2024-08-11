من هم أفضل لاعبي خط الوسط في فانتازي 2024/25؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يستعد عشاق فانتازي الدوري الإنجليزي لبداية الموسم الجديد، عن طريق اختيار أفضل لاعبين يمكنهم التألق في بداية البريميرليج واعتلاء ترتيب الدوريات العامة والخاصة.

ويقدم لكم "الخليج 365" أفضل 5 لاعبين خط وسط لموسم 2024/25.

محمد صلاح

على الرغم من أن الجناح المصري لم يكن في أفضل حالاته في الموسم الماضي 2023/24، إلا إنه تواجد ضمن قائمة الأفضل للاعبي خط الوسط.

وخاض صلاح 32 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي 2023/24، سجل خلالهم 18 هدفا وصنع 10 آخرين، ليجتاز حاجز الـ200 نقطة.

واستطاع صلاح إكمال 935 تمريرة ناجحة بمعدل 29.22 تمريرة في اللقاء الواحد، بجانب صناعة 22 فرصة محققة لزملائه في ليفربول.

فيل فودين

قدم لاعب مانشستر سيتي موسما استثنائيا في الدوري الإنجليزي 2023/24، مع حصد لقب البريميرليج السادسة له.

وسجل الجناح الإنجليزي 19 هدفا، وقدم 8 تمريرات حاسمة خلال 35 مباراة خاضها بالدوري الإنجليزي.

وأكمل فودين 1670 تمريرة حاسمة بمعدل 47.71 تمريرة في المباراة، بجانب صناعة 10 فرصة محققة لباقي لاعبي السيتي.

كول بالمر

على الرغم من أن بالمر لم يشارك منذ بداية الدوري الإنجليزي 2023/24، إلا أنه حقق أرقام لم يتخيل أحد أن يفعلها.

شارك الجناح الإنجليزي في 34 لقاء مع تشيلسي، سجل خلالهم 22 هدفا، وقدم 11 تمريرة حاسمة.

وقدم 1307 تمريرة صحيحة بمعدل 38.44 تمريرة في اللقاء الواحد، وصنع 17 فرصة محققة للتسجيل لزملائه.

بوكايو ساكا

قدم ساكا موسما جيدا مع أرسنال بالدوري الإنجليزي 2023/24، مما جعله محل ثقة بالنسبة لمدربي الفانتازي.

وخلال الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي، ساهم مع أرسنال في 25 هدفا (سجل 16 هدفا، قدم 9 تمريرات حاسمة).

واستطاع اللاعب الإنجليزي تقديم 1310 تمريرة ناجحة بواقع 37.43 تمريرة في المباراة، بالإضافة إلى صناعة 15 فرصة محققة.

سون هيونج مين

واصل الكوري الجنوبي مواسمه الممتازة في الدوري الإنجليزي، حيث احتل المركز الخامس مع توتنهام في موسم 2023/24.

وخلال 35 مباراة شارك فيها مع توتنهام، شارك في 27 هدفا (سجل 17 هدفا، وقدم 10 تمريرات حاسمة).

وصنع 20 فرصة محققة للتسجيل، مع 1025 تمريرة ناجحة بمعدل 29.29 تمريرة في اللقاء الواحد.