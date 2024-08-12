صلاح يوجه نصيحة للاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
وجه لاعب ليفربول، محمد صلاح، نصيحة للاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي قبل الموسم الجديد 2024/25.
وقال صلاح عبر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي عبر منصة "إكس": "عليكم اختياري في تشكيلتكم، إنها نقاط مضمونة".
وحدد الموقع الرسمي للعبة، 12.5 مليون جنيه إسترليني، سعر محمد صلاح في الموسم الجديد من فانتازي الدوري الإنجليزي.
الجدير بالذكر أن موسم 2024/25 من الدوري الإنجليزي الممتاز يبدأ يوم الجمعة المقبل الموافق 16 أغسطس، بمباراة مانشستر يونايتد وفولهام.
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