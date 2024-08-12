بطل مصر في السلاح لـ "الخليج 365": "هكون رقم 1 في العالم وهجيب ميدالية أولمبية لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث بطل مصر في لعبة سلاح المبارزة، محمد حمزة، عن استعداداته التي سبقت أولمبياد باريس 2024، وشعوره بعد الوصول لربع النهائي والخسارة أمام الإيطالي.

وقال حمزة في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": "قضيت أفضل موسم لي حتى الآن خلال مسيرتي، ودخلت الألعاب الأولمبية في المركز الرابع بالتصنيف العالمي، وكان لدي الكثير من المشاعر الإيجابية".

وأضاف: "أعتقد أنني إذا واصلت عملي الجاد وحافظت على إيماني بالله بأنه سيساعدني في الفوز بميدالية، فسوف أتمكن من تحقيق هدفي بالحصول على ميدالية أولمبية".

وتابع: "اجتهدت بشدة من أجل الوصول إلى ربع نهائي الأولمبياد، ولسوء الحظ لم تسر المباراة بالشكل الذي كنت أرغب فيه وخسرت أمام الإيطالي الذي حصل على الميدالية الفضية".

وأوضح: "كنت غاضب وحزين جدا لأنني فقدت فرصة الحصول على ميدالية، ولكن أدركت أن هذا هو قدري وأنه من المهم أن أكون ممتنًا لكل ما وصلت له، وأقول الحمد لله وأثق في خطة الله".

وأردف: "حرص الرعاة والاتحاد المصري للمبارزة ورئيسه عبد المنعم الحسيني، على ضمان قدرتنا على السفر لحضور جميع المسابقات خلال الموسم الأولمبي، وكنا محظوظين بما فيه الكفاية لأننا تمكنا من السفر إلى عدد من المعسكرات الدولية هذا الموسم لمساعدتنا على الاستعداد بشكل أفضل للمنافسات".

واختتم: "الحمد لله تمكنت من دخول الألعاب الأولمبية كرقم 4 على مستوى العالم، وذلك بفضل الدعم المالي الذي تلقيته طوال الموسم من عائلتي والجهات الراعية والاتحاد، ومع المزيد من التمويل والرعاية في المستقبل، أنا واثق من أنني أستطيع أن أصبح رقم 1 على مستوى العالم والفوز بميدالية أولمبية لمصر بإذن الله".

الجدير بالذكر أن محمد حمزة وصل لربع نهائي أولمبياد باريس في لعبة سلاح الشيش، بعد الفوز على البولندي جان جوركوفيتش بنتيجة 15-14 في دور الـ32، وعلى الإسباني كارلوس يافادور بنتيجة (15-12) في دور الـ16.

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