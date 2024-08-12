محمد حمزة لمصراوي: قرارات الحكام أثرت على عدد ميداليات مصر في أولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أكد محمد حمزة لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش أن قرارات الحكام في أولمبياد باريس 2024 أرت على عدد ميداليات مصر في لعبة سلاح المبارزة.

وقال حمزة في تصريحات خاصة "لمصراوي": "واجهت صعوبة في النوم بالقرية الأولمبية، بسبب عدم وجود مكيف هواء داخل غرفنا".

وأضاف: "وكنت أعاني من إصابة بشد في أوتار الركبة قبل أسبوع واحد من الأولمبياد ولكن بمساعدة أطباء الفريق تمكنت من التعافي نوعا ما".

وتابع: "الحكام مختلفون تماما عن بعضهم البعض، لذلك في بعض الأحيان يتخذون قرارات سيئة لا نتفق معها ولكن هذا يحدث للجميع".

وأوضح: "في معظم الموسم واجهنا قرارات سلبية من الحكام يمكنها أن تدمرنا، وحدث هذا مرة أخرى في الألعاب الأولمبية، ولكن نبذل قصارى جهدنا لعدم السماح لذلك بالتأثير على أدائنا قدر الإمكان، بالطبع لو كانت قرارات الحكام صحيحة، أعتقد أن مصر ككل كانت ستحقق المزيد من الميداليات ونتائج أفضل بشكل عام في المبارزة".

وأردف: "أحاول أن أوازن بين المبارزة والمسابقات وبين عملي كمهندس، حيث عملت مهندسا طوال العام الماضي أيضًا خلال الموسم الأولمبي، ووازنت بين الهندسة والمبارزة، وآمل أن أواصل الأداء الجيد في كليهما خلال السنوات المقبلة".

وعن رسالته للشعب المصر، قال حمزة: "أود أن أشكر الجميع على دعمنا وإيمانهم بنا، إن الحصول على دعم الوطن يعني دائمًا الكثير ونحن نقاتل بأقوى ما لدينا للحصول على ميدالية لمصرينا الأعزاء".

وأتم: "نريد أن نمثل بلدنا بأفضل طريقة ممكنة وأن نُظهر للعالم مدى قوتنا ومعرفة أن جميع المصريين في الوطن يدعموننا ويؤمنون بنا، ويساعدونا دائمًا في تحقيق أحلامنا والإنجازات لمصر".

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