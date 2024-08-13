تشيلسي يمدد تعاقده مع كول بالمر

كشفت تقارير صحفية أن نادي تشيلسي قد مدد تعاقده مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإنجليزي كول بالمر خلال الفترة الحالية من الموسم.

وكان قد انضم كول بالمر إلى صفوف نادي تشيلسي قادمًا من فريق مانشستر سيتي بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني، الصيف الماضي.

ووفقًا لـ صحيفة ذا أثليتيك البريطانية فإن نادي تشيلسي قد قام بتمديد تعاقده مع لاعبه كول بالمر لمدة موسمين إضافيين حتى عام 2033.

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حيث كان من المقرر أن ينتهي عقد كول بالمر مع نادي تشيلسي في عام 2031، قبل أن يوقع على عقد جديد اليوم.

وقررت إدارة تشيلسي مكافأة بالمر وزيادة راتبه بعد مستواه المميز الذي قدمه بالموسم الماضي.

يذكر أن كول بالمر شارك الموسم الماضي في 45 مباراة مع تشيلسي، وأحرز 25 هدفاً وقام بصناعة 15 هدفاً طوال الموسم.