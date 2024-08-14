بينهما مغربي.. مانشستر يونايتد يضم ثنائي بايرن ميونخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
نجح نادي مانشستر يونايتد في ضم ثنائي نادي بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأعلن مانشستر يونايتد التعاقد مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، والظهير الأيسر المغربي نصير مزراوي بصفة نهائية.
الجدير بالذكر أن الدوري الإنجليزي يبدأ يوم الجمعة المقبل الموافق 16 أغسطس، بمباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام.
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