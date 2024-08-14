بينهما مغربي.. مانشستر يونايتد يضم ثنائي بايرن ميونخ

بعد اهتمامه بمحمد عبدالمنعم.. نيس الفرنسي يتفق مع مدافع منتخب كندا

الجدير بالذكر أن الدوري الإنجليزي يبدأ يوم الجمعة المقبل الموافق 16 أغسطس، بمباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام.

وأعلن مانشستر يونايتد التعاقد مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، والظهير الأيسر المغربي نصير مزراوي بصفة نهائية.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية