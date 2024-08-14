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بينهما مغربي.. مانشستر يونايتد يضم ثنائي بايرن ميونخ

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نجح نادي مانشستر يونايتد في ضم ثنائي نادي بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن مانشستر يونايتد التعاقد مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، والظهير الأيسر المغربي نصير مزراوي بصفة نهائية.

الجدير بالذكر أن يبدأ يوم الجمعة المقبل الموافق 16 أغسطس، بمباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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