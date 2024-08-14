شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الهابطين والصاعدين للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتملت قائمة الأندية المشاركة فى دورى المحترفين فى الموسم المقبل، بعدما تم حسم الهابطين قبل الجولة الأخيرة، كما تم حسم الصاعدين للدورى الممتاز في الموسم المقبل بعد انتهاء الموسم والدورى الرباعية.

من الهابطين الثلاثة من دورى nile؟

تأكد هبوط أندية المقاولون العرب والداخلية وبلدية المحلة للمشاركة في دورى المحترفين الموسم المقبل، عقب تذيل ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" الموسم الجارى، ولا توجد أي فرصة للبقاء.

ما هي الأندية الثلاثة التي صعدت للدورى الموسم الجديد؟

تأهل الثلاثى بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود إلى الدورى الممتاز، بعدما تصدروا دورى المحترفين في نسخته الجديدة خلال الموسم الماضى، حيث تصدر الفريق البترولى المسابقة وجاء غزل المحلة وصيفا له، قبل أن يلحق حرس الحدود بهما بعد صدارة الدورة الرباعية التي خاضها مع متصدرى القسم الثانى ب التي ضمت الترسانة ومنتخب السويس وسبورتنج.

ما هي الأندية الـ20 المنافسة في دورى المحترفين؟

يتنافس 20 ناديا على الصعود للدورى الممتاز فى الموسم المقبل وهى كل من: المقاولون العرب، بلدية المحلة، الداخلية، الترسانة، الاتصالات "وى"، السكة الحديد، وادى دجلة، أسوان، ديروط، بترول أسيوط، لافيينا، سبورتنج، أبو قير للأسمدة، راية، القناة، كهرباء الإسماعيلية، طنطا، بروكسى، المنصورة، منتخب السويس.

ما هو نظام دورى المحترفين؟

يتأهل أصاحب الترتيب الأول والثانى مباشرة إلى الدورى الممتاز، بينما يخوض صاحب المركز الثالث دورة رباعية مع أوائل المجموعات الستة في القسم الثانى ب، كما يهبط 6 أندية من دورى المحترفين إلى القسم الثانى ب.