مبابي يسجل أول أهدافه مع ريال مدريد في السوبر الأوروبي.. شاهد

دوّن النجم الفرنسي كيليان مبابي، الوافد الجديد لـ ريال مدريد الإسباني، أول أهدافه مع الملكي، وذلك أمام أتالانتا الإيطالي، في كأس السوبر الأوروبي.

ويواجه ريال مدريد الإسباني، نظيره أتالانتا الإيطالي، في وارسو، بكأس السوبر الأوروبي 2023-2024.

وسجل كيليان مبابي، الهدف الثاني لريال مدريد، في مرمى أتالانتا، عند الدقيقة 68.

وكان فيدي فاليردي، أحرز الهدف الأول لريال مدريد، عند الدقيقة 59.

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تشكيل ريال مدريد اليوم أمام أتالانتا في السوبر الأوروبي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، ميليتاو، روديجر، ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، تشواميني، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

بدلاء ريال مدريد أمام أتالانتا في كأس السوبر الأوروبي: أندريه لونين، فران جونزاليس، ديفيد ألابا، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، خيسوس فاييخو جاكوبو، لوكا مودريتش، أردا جولر، داني سيبايوس، إندريك، إبراهيم دياز.