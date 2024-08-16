الامارات | «تنس الإمارات» يواصل تدريباته في معسكر صربيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل لاعبو منتخب الإمارات للشباب والناشئين للتنس، تنفيذ فقرات المعسكر التدريبي الصيفي الذي يقام في أكاديمية تيبساريفتش الدولية في صربيا، الذي ينظمه اتحاد الإمارات للتنس حتى 18 أغسطس الجاري، بإشراف اللاعب الدولي حمد الجناحي، وبوجود ستة لاعبين.

ويضم منتخب الشباب اللاعبين: مروان ناصر وراشد الجسمي وعبدالرحمن عدنان، بينما يضم منتخب الناشئين كلاً من محمد صالح آل علي وعبدالله سامي الجناحي وعلي صالح آل علي.

من جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس ناصر المرزوقي، أن إقامة المعسكر التدريبي تندرج ضمن الخطة الفنية للاتحاد الهادفة إلى دمج اللاعبين المواطنين الموهوبين مع الأكاديميات العالمية، وذلك لتطوير المنتخب الوطني والمضي به نحو الأفضل، كما يهدف المعسكر إلى تعزيز المستويين الفني والبدني لأفراد المنتخب، من خلال تدريبات مكثفة ومباريات ودية قوية.