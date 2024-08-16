ملف الخليج 365.. تطورات قضية فتوح.. 40 أحمد رفعت.. اتفاق نيس وعبدالمنعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

نشر موقع مصراوى العديد من الموضوعات الهامة أمس الخميس، أبرزها تطورات قضية أحمد فتوح، ذكري مرور 40 عاماً على وفاة أحمد رفعت، وأخيراً تفاصيل اتفاق محمد عبدالمنعم مع نادي نيس الفرنسي.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الخميس:

شوبير يكشف تفاصيل انتقال محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي

أعلن نجم النادي الأهلي السابق ومقدم البرامج الحالي أحمد شوبير، انتقال نجم النادي الأهلي محمد عبد المنعم إلى نادي نيس الفرنسي.( لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا)

"لم ولن ننساك"..موردن سبورت يحيي ذكرى أحمد رفعت في الـ40

حرص نادي مودرن سبورت على احياء ذكري نجمه الراحل أحمد رفعت لاعب الفريق الكروي بالنادي ومنتخب مصر، بعد مرور 40 يوماً. ( لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا)

بعد اقتراب الحسم.. مصدر يكشف التفاصيل المالية لانتقال محمد علي بن رمضان إلى الأهلي

كشف مصدر داخل النادي، التفاصيل المالية الخاصة بانتقال محمد علي بن رمضان إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ( لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا)

couples الدوري المصري.. "ممكن تعمل روبوت يعيش معنا".. حكاية الحب المثالي في حياة تريزيجيه (صور وفيديو)

"الابتعاد عن الظهور كثيراً ودعم متواصل بينهما" هكذا يمكن وصف قصة حب الثنائي الأنجح بالرياضة المصرية وهم محمود حسن تريزيجيه نجم طرابزون سبور التركي ومنتخب مصر وزوجته المهندسة روان عمر القصري. ( لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا)

من يوم 11 أغسطس.. تفاصيل حادث أحمد فتوح وثبوت تعاطيه مخدرات وقتل خطأ

أمرت النيابة العامة بإحالة أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك، إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات، وذلك بعد تعرضه لحادث مروري، تسبب في مقتل شخص "أمين شرطة". ( لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا)

"يا حلوها".. آخر ظهور لبطلة الأولمبياد الجزائرية إيمان خليف (صور وفيديو)

خطفت البطلة الجزائرية إيمان خليف صاحبة ذهبية الملاكمة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، أنظار المتابعين بعد ظهورها بإطلالة أنثوية خلال مقطع فيديو. ( لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا)

"ينفرد برقم قياسي".. ماذا ينتظر محمد صلاح في المباراة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي؟

يفتتح ليفربول الدوري الإنجليزي موسم 2024-25، بمواجهة إيبسويتش تاون العائد مجددا للبريميرليج، والذي يضم في ضفوفه المصري سام مرسي. (لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا)

"سيكون الأول تاريخيًا".. نجم المنتخب السعودي يقترب من الانضمام إلى روما الإيطالي

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، اقتراب لاعب المنتخب السعودي وفريق الهلال سعود عبد الحميد، من الانتقال إلى الدوري الإيطالي من بوابة فريق روما الإيطالي. (لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا)

تحركان رسميان.. أول رد من الزمالك بعد إحالة فتوح للجنايات

في أول رد على إحالة أحمد فتوح لاعب الزمالك إلى محاكمة الجنايات، بتهمتي حيازة وتعاطي الحشيش والتسبب في قتل مواطن بالخطأ، ( لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا)

بينهم صلاح.. من هو أفضل كابتن للجولة الأولى من فانتازي الدوري الإنجليزي؟

اقترب الموسم الجديد من فانتازي الدوري الإنجليزي 2024/25 من البداية، ويترقب عدد من المدربين نصائح الموقع الرسمي للعبة الفانتازي، قبل الموعد النهائي لانتقالات الجولة الأولى غدا الجمعة 8.30 مساء. ( لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا)