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"الناي وصلاح وأسوان".. كيف أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي انطلاق الموسم (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز الناطق باللغة العربية، على موقع التغريدات "إكس"، انطلاق الموسم الجديد من البريميرليج.

ويقص الثنائي مانشستر يونايتد وفولهام شريط مباريات موسم 2024-25، مساء اليوم الجمعة، على ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر.

ونشر حساب الدوري الإنجليزي باللغة العربية، عبر "إكس"، مقطع فيديو من محافظة أسوان المصرية، وظهر فيه شخص يعزف على الناي، بالإضافة آخر يصنع كأس الدوري من الفخار.

وظهر في مقطع الفيديو صورة المصري محمد صلاح لاعب الإنجليزي، معلقة على أحد الجدران، وفي النهاية ظهر كأس الدوري مكتملا من الفخار، وكتب الحساب الرسمي: "هيعود اللي غايب، مشتاقين يا ناس لبريميرليج".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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