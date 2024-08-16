"الناي وصلاح وأسوان".. كيف أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي انطلاق الموسم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز الناطق باللغة العربية، على موقع التغريدات "إكس"، انطلاق الموسم الجديد من البريميرليج.

ويقص الثنائي مانشستر يونايتد وفولهام شريط مباريات الدوري الإنجليزي موسم 2024-25، مساء اليوم الجمعة، على ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر.

ونشر حساب الدوري الإنجليزي باللغة العربية، عبر "إكس"، مقطع فيديو من محافظة أسوان المصرية، وظهر فيه شخص يعزف على الناي، بالإضافة آخر يصنع كأس الدوري من الفخار.

وظهر في مقطع الفيديو صورة المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، معلقة على أحد الجدران، وفي النهاية ظهر كأس الدوري مكتملا من الفخار، وكتب الحساب الرسمي: "هيعود اللي غايب، مشتاقين يا ناس لبريميرليج".

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