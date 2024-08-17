شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات تنتظر الحسم لاقتحام الدورى المصرى.. بن رمضان الأقرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى مسئولو القطبين الأهلى والزمالك إنهاء بعض الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادا لمنافسات الموسم المقبل، حيث هناك تفاوض مع بعض اللاعبين الأجانب.

وخلال الساعات المقبلة يقترب مسئولو القطبين الأهلى والزمالك من حسم بعض الصفقات بشكل رسمي أبرزها التونسى محمد بن رمضان والمغربى أشرف بن شرقى.

ويترقب مسئولو النادى الأهلى وصول التونسى محمد على بن رمضان لاعب فرينكفاروزي المجري للقاهرة من أجل الخضوع للكشف الطبى وتوقيع عقود انتقاله للقلعة الحمراء وتصوير برومو تقديمه للجماهير.

ودخل الأهلي في مفاوضات مكثفة مع اللاعب التونسي لارتداء القميص الأحمر من أجل تعويض النجم المالي آليو ديانج، الذى انتقل مؤخراً لنادي الخلود السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وطلب النادي المجري الحصول على 3 ملايين دولار لبيع اللاعب، ثم وافق على تخفيض المبلغ إلى مليونى و700 ألف دولار.

ورحب محمد علي بن رمضان بالعرض الأهلاوي، وفضّله على عروض أخرى، أبرزها من الترجي التونسي، ويُعد بن رمضان أحد اللاعبين المطلوبين من مارسيل كولر مدرب الفريق.

فيما أكد عبد اللطيف فليفي وكيل أعمال اللاعب أشرف داري، أن مفاوضات الأهلي مع المغربي أشرف داري لاعب بريست الفرنسي متقدمة جدا واللاعب مرحب جدا بالانضمام للقلعة الحمراء.

وقال عبد اللطيف فليفي في مداخلة مع الإعلامي محمد الليثي في برنامج "الهدف" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "هناك مفاوضات متقدمة بين الأهلي والمغربي أشرف داري من أجل ضم المدافع".

وتابع وكيل أشرف داري: "بريست الفرنسي تعاقد مع أشرف داري بمبلغ كبير وهو حاليا لا يمانع منه بيعه، ولكن على الأهلي أن يلبي طلبات النادي الفرنسي".

وتابع: "أشرف داري لاعب دولي وحاجز مكانه في المنتخب المغربي ومشروع كبير جدا، وشروط بريست هي عقبة أمام انتقاله للأهلي ويجب تلبية هذه الشروط".

بينما على الصعيد الآخر ما زال مسئولو نادى الزمالك يكثفون الاتصالات مع المقربين من المغربى أشرف بن شرقى وعلى رأسهم شقيقه لمحاولة إقناعه بقبول تخفيض راتبه من أجل الانتقال إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجس مسئولو نادى الزمالك نبض أشرف بن شرقى، عن طريق المقربين بعرض مليون دولار عليه، إلا أن اللاعب،ما زال يتمسك بطلباته المادية على أمل، قبول النادى الأبيض بها خاصة أنه لن يكلف خزينة القلعة البيضاء أي أموال وسينتقل في صفقة انتقال حر.

وتدخل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد القلعة البيضاء، في خط مفاوضات النادى مع اللاعب معتمداً على صداقته وعلاقته القوية بأشرف بن شرقى،حتى يقنعه بقبول عرض القلعة البيضاء وارتداء قميص النادى في الفترة المقبلة.

ويراهن مسئولو الزمالك على ارتباط جماهير النادى بأشرف بن شرقى لحسم الصفقة، خاصة أن اللاعب بات مطلباً جماهيرياً، وينادى الجميع بالتعاقد معه فضلاً عن قناعة البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني بإمكانياته وقدراته الفنية.