شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يستقر على رحيل إبراهيم حسن خلال الانتقالات الصيفية الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى البنك الأهلى على رحيل إبراهيم، حسن صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك عقب عدم اعتماد الجهاز الفني عليه في المباريات الفترة الماضية.

وشارك إبراهيم حسن مع فريق البنك الأهلى هذا الموسم في 19 مباراة فقط، وتمكن من تسجيل هدف وحيد.

ويختتم فريق البنك الأهلى مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" بمواجهة الداخلية، ضمن الجولة الأخيرة من عمر المسابقة والمقرر لها يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء على استاد بتروسبورت.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 35 نقطة.