شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفوز على الإسماعيلى بثنائية بدورى NILE .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سموحة الفوز على نظيره الإسماعيلى بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE". وأحرز هدفى فريق سموحة حسام حسن في الدقيقة 47، وفادى فريد في الدقيقة 52 من علامة الجزاء.

بهذه النتيجة يحتل فريق سموحة المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 54 نقطة، بينما توقف رصيد الإسماعيلى عند النقطة 33 محتلا المركز الرابع عشر.

وشهدت أحداث المباراة سيطرة تامة من قبل لاعبى فريق سموحة، وإهدار العديد من الفرص المحققة للتهديف في غياب تام من قبل لاعبى فريق الإسماعيلى. وتعرض عبد الرحمن الدح مهاجم فريق الإسماعيلى للطرد في الدقيقة 29 عقب رجوع الحكم إلى تقنية الفار.

وخاض فريق سموحة بقيادة أحمد سامى المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: حسن تيمور.

الدفاع: عبد الرحمن عامر، ميدو مصطفى، حسام هريدى، حمدى علاء.

الوسط: إسلام جابر، أبو بكر ليادى، طارق علاء، محمد كناريا، مصطفى البدرى.

الهجوم: فادى فريد.

بينما تشكيل فريق الإسماعيلى بقيادة عمر جمال كالتالى: كمال السيد، عماد حمدى، محمد إيهاب، حمادة صلاح، عبد الله حسنى، محمد بيومى، عبد الرحمن كتكوت، عبد الرحمن الدح، على الملوانى، خالد النبريصى، عمرو السعيد.



