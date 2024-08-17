شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستقبل هانى إيهاب من ذوى الاحتياجات الخاصة فى التتش.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

استقبل فريق النادى الأهلى مساء اليوم، هانى إيهاب من ذوى الاحتياجات الخاصة خلال مران الفريق استعدادا لمواجهة مودرن سبورت غدا، في آخر جولات دورى nile.

ونشر الحساب الرسمي للأهلى على فيس بوك، فيديو لهانى إيهاب يستعرض مهاراته معلقا عليه: "نجم جديد في التتش.. الأبطال في استقبال نجم اليوم هانى إيهاب.. كل الدعم".

ويواجه الأهلى نظيره مودرن سبورت في التاسعة مساء غداً السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

وحافظ الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي.

وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.

يحتل الاهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 85 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز في 27 لقاء وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 74 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.