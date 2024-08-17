7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 16- 8- 2024 العديد من الأخبار الرياضية الهامة، والتى جاء فى مقدمتها سموحة يفوز على الإسماعيلى بثنائية بدورى NILE، ورابطة الأندية تُسلّم درع الدورى للأهلى 2 سبتمبر فى حفل كبير، ووفاة نجل المهندس محمود طاهر داخل منزله فى القاهرة الجديدة.

سموحة يفوز على الإسماعيلى بثنائية بدورى NILE .. فيديو

حقق فريق سموحة الفوز على نظيره الإسماعيلى بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد برج العرب بالإسكندرية..

الزمالك ينعى أحمد الشبكى ضحية حادث أحمد فتوح ووفد لزيارة أسرته

ينعى نادى الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، السيد أحمد السيد الشبكى الذى توفى إثر حادث أحمد فتوح لاعب الفريق.

رابطة الأندية "تُسلّم" درع الدورى للأهلى 2 سبتمبر فى حفل كبير

قررت رابطة الأندية المحترفة تسليم درع الدورى للنادى الأهلى فى حفل كبير يُقام بأحد ألفنادق يوم 2 سبتمبر المقبل.

وفاة نجل المهندس محمود طاهر داخل منزله فى القاهرة الجديدة

توفى حسن نجل المهندس محمود طاهر، رئيس النادى الأهلى السابق، داخل منزله بالقاهرة الجديدة، وجار استخراج تصريح الدفن من أقرب مستشفى له.

ضياء الدين كمال لاعب منتخب المصارعة يعلن اعتزاله

أعلن ضياء الدين كمال لاعب منتخب المصارعة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اعتزاله لعبة المصارعة، بعد مسيرة 17 عام.

غموض موقف محمد عواد من تجديد عقده مع الزمالك

ما زال الغموض يحيط بموقف محمد عواد حارس مرمى الزمالك من التجديد للفريق الفترة المقبلة.

الأهلى يختتم استعداداته لمباراة مودرن سبورت.. جزء بدنى وفقرة خططية

اختتم فريق الاهلى تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة فريق مودرن سبورت، التى من المقرر ‏أن تجمع ألفريقين مساء غد السبت فى ختام منافسات بطولة الدورى الممتاز.‏