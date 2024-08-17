الامارات | إسماعيل أحمد: أتطلع لتأسيس عقلية قتالية للاعبي الظاهرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق الظاهرة، اللاعب الدولي السابق إسماعيل أحمد، أنه يعمل على تطوير أداء اللاعبين ليكون لديهم أسلوب مميز وعقلية قتالية، ليتمكن الفريق من إثبات قدرته على المنافسة في دوري الدرجة الأولى ونيل إحدى بطاقتي التأهل إلى دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أنه لا يشعر بأي رهبة لتدريب الفريق بعد تجربة تدريب رديف فريق العين.

وأوضح في تصريحات صحافية: «أتطلع إلى أن أنقل للاعبي الفريق كل خبراتي التي اكتسبتها خلال مشواري لاعب كرة قدم دولياً، وما استفدته من المدربين الذين كنت لاعباً تحت قيادتهم، وأن يكون فريقي بالعقلية نفسها التي كنت أخوض بها المباريات والمتمثلة في الروح القتالية، والتضامن مع بقية عناصر الفريق، والشعور بالمسؤولية».

وأكد إسماعيل أحمد أن فريقه سينتظم في معسكر تدريبي داخل الدولة يلعب خلاله عدداً من المباريات الودية استعداداً للموسم الجديد.