الامارات | خالد الزرعوني.. بطل بناء الأجسام الذي تغلب على تحديات «الساعة البيولوجية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح لاعب المنتخب الوطني لبناء الأجسام خالد الزرعوني، في التغلب على تحديات قوية صادفته لسنوات عديدة خلال ممارسته رياضة بناء الأجسام، لكنه لم يرضخ للصعوبات، بسبب حبه هذه الرياضة، فتمكن من الاستمرار والانضمام للمنتخب الوطني، والوصول لمنصات التتويج الدولية.

التحدي الأساس الذي واجهه اللاعب الزرعوني هو خوضه التدريبات اليومية لرياضة بناء الأجسام في أوقات مختلفة، وليست ثابتة، وحسب ظروف العمل المتاحة، وهو أمر شاق لرياضيي بناء الأجسام الذين يحتاجون لضبط مواعيد التدريبات حتى لا يحدث اختلال في «الساعة البيولوجية» للجسم، ما قد يؤثر سلباً في كثير من وظائفه الحيوية.

ونجح اللاعب خالد الزرعوني في نيل ثلاث ميداليات دولية هي: ذهبية بطولة الخليج الأولى لبناء الأجسام والفيزيك التي أقيمت في البحرين العام الماضي، وذهبية بطولة أبوظبي إكسبو الدولية، وبرونزية بطولة غرب آسيا 2023، إضافة إلى العديد من الميداليات المحلية.

وقال الزرعوني لـ«الإمارات اليوم»: «أعمل في وظيفة تحتم علي العمل بنظام التناوب في ثلاثة أوقات مختلفة خلال اليوم، وهو ما يفرض علي كل يوم اختيار موعد للتدريب متزامن مع وقت الراحة».

وأوضح: «في أوقات كثيرة أقوم بالتدريبات خلال الفترة الصباحية عندما يكون دوامي وقت الظهر، أو أتدرب في أوقات متأخرة من الليل عندما يكون الدوام في بداية المساء، وهكذا، وعدم الالتزام بالتدريبات في وقت ثابت لا يخدم لاعب بناء الأجسام، بسبب «الساعة البيولوجية» وأهميتها في تنظيم الجهد البدني، فضلاً عن التضارب في توقيت الوجبات الغذائية التي تعد في غاية الأهمية للاعب بناء الأجسام».

وأكد الزرعوني أن العزيمة والإصرار على الاستمرار في ممارسة رياضته المحببة، وتمثيل المنتخب الوطني جعلته يتأقلم مع التوقيتات الزمنية المتاحة ليواصل تدريباته المعتادة فنياً وبدنياً، مشيراً إلى أن هدفه المقبل هو الفوز بذهبية بطولتي آسيا والعالم.

من جانبه، أوضح طبيب المنتخب الوطني، الدكتور سعيد ساساني لـ«الإمارات اليوم»، أن الحالة التدريبية والغذائية التي يمر بها اللاعب خالد الزرعوني، تعد من الحالات النادرة، إذ معروف أن لاعب بناء الأجسام يحتاج إلى استقرار التدريبات والالتزام بتوقيت النظام الغذائي، مبيناً أن «الزرعوني يتمتع بعقلية رياضية مميزة، جعلته يتغلب على الصعوبات التي تواجهه، ويصبح بطلاً».