موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت بالدوري والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نهى خورشيد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لإنهاء مشواره بالموسم الحالي من بطولة الدورى المصرى الممتاز، بمواجهة نظيره مودرن سبورت مساء اليوم السبت، وذلك ضمن لقاءات الأسبوع الـ34 والأخير من عمر المسابقة.

وتوج المارد الأحمر بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ44 في تاريخه، بعدما انفرد بصدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 85 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه هذا العام نادي بيراميدز.

فيما يتواجد فريق مودرن سبورت حتى الآن، في المركز السادس برصيد 51 نقطة.

موعد مباراة الأهلي اليوم والقناة الناقلة

يواجه الأهلي نظيره مودرن سبورت على أرضية استاد القاهرة الدولي وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتذاع بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت 1.