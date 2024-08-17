الأهلي يواجه مودرن سبورت .. مواعيد مباريات اليوم 17 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - تقام اليوم السبت 17 أغسطس 2024 ، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة ليفربول أمام إبسويتش تاون، وأرسنال مع وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، إلى جانب إلى قمة النصر ضد الهلال في نهائي السوبر السعودي، ومواجهة برشلونة أمام فالنسيا، ومباراتي الأهلي ضد مودرن سبورت، والزمالك أمام بلدية المحلة في ختام منافسات الدوري المصري.

مواعيد مباريات اليوم السبت 17 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات كأس السوبر السعودي

النصر ضد الهلال - الساعة 7:15 مساء على قناة SSC1 HD

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

إبسويتش تاون ضد ليفربول – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

أرسنال ضد وولفرهامبتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

إيفرتون ضد برايتون – الساعة 5 مساء

نيوكاسل يونايتد ضد ساوثهامتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

نوتينجهام فورست ضد بورنموث – الساعة 5 مساء

وست هام يونايتد ضد أستون فيلا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

أوساسونا ضد ليجانيس – الساعة 8 مساء

فالنسيا ضد برشلونة – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

جنوي ضد إنتر ميلان – الساعة 7:30 مساء على قناة Arena Sport 4 Hrvatska HD

بارما ضد فيورنتينا – الساعة 7:30 مساء

إمبولي ضد مونزا – الساعة 9:45 مساء

ميلان ضد تورينو – الساعة 9:45 مساء على قناة Sky Sport Calcio 1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ستاد بريست ضد مارسيليا – الساعة 6 مساء

ستاد ريمس ضد ليل – الساعة 8 مساء

موناكو ضد سانت إيتيان – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

جوزتبه ضد فناربخشة – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات كأس السوبر الألماني

باير ليفركوزن ضد شتوتجارت – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس ألمانيا

اف سى فينيكس لوبيك ضد بوروسيا دورتموند – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

افريقيا ستارز ضد جوانينج جالاكسي – الساعة 4 عصرا

فيتالو ضد يانج أفريكانز – الساعة 4 عصرا

دوان ضد كوتون سبورت – الساعة 7 مساء

النصر ضد المريخ – الساعة 8 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري

فاركو ضد إنبي – الساعة 5:30 مساء على قناة ONTime Sports2

بلدية المحلة ضد الزمالك – الساعة 9 مساء على قناة ONTime Sports 2

الأهلي ضد مودرن سبورت – الساعة 9 مساء على قناةONTime Sports 1