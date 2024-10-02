برشلونة يكتسح يونج بويز بخماسية في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق برشلونة في تحقيق فوزا عريضا علي نظيره فريق يونج بويز السويسري بخماسية نظيفة في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا على أرضية ملعب مونتجويك الأولمبي.

وسجل ليفاندوفسكي الهدف الاول لفريق برشلونة في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة بعد سلسلة من التمريرات بين لاعبي برشلونة، انتهت بتمريرة من لامين يامال ناحية رافينها، المنطلق من الناحية اليمنى، ليمرر الكرة بدوره إلى البولندي الذي سددها في شباك الضيوف.

ونجح برشلونة في تسجيل الهدف الثاني في شباك يونج بويز، في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول.

جاء الهدف الثاني عن طريق رافينها، بعدما نُفذت ركلة ركنية، حيث وصلت الكرة إلى منطقة الجزاء من خلال تمريرات متبادلة، ثم سدد بيدري الكرة قبل أن ترتد، لتصل إلى رافينها الذي هز الشباك.

وفي الدقيقة 37، سُجل هدف برشلونة الثالث بعدما نفذ بيدري ركلة حرة، ووصلت الكرة عرضية إلى إينيجو مارتينيز الذي سددها برأسه في الشباك.

وتمكن برشلونة من تسجيل الهدف الخامس في شباك يونج بويز، في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

ونجح برشلونة في تسجيل الهدف الرابع في شباك يونج بويز، في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

جاء الهدف بعدما نفذ رافينها ركلة ركنية، حيث وصلت الكرة إلى منطقة الجزاء، وحاول إينيجو مارتينيز تسديدها، ولكنه لم يتعامل معها جيدًا، لتصل إلى روبرت ليفاندوفسكي الذي سددها برأسه في الشباك.

جاء هدف برشلونة الخامس عن طريق النيران الصديقة، بعد عرضية من بالدي من الجهة اليسرى، وحاول لاعب يونج بويز محمد كمارا إبعاد الكرة، ولكنه أسكنها شباك فريقه.