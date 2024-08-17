كاف يحسم جدل حصول الاهلي والزمالك على المكافأة التاريخية في بيان رسمي

حسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، الجدل المثار بخصوص حصول ناديي الاهلي والزمالك، بالإضافة إلى المصري البورسعيدي على مكافأة «كاف» التاريخية.

وكان كاف قد أعلن بيانًا رسميًا يفيد بالتزام الاتحاد القاري المالي بقيمة 50 ألف دولار لكل ناد في الدور التمهيدي في دفعة قوية لأندية كرة القدم الإفريقية.

وحسم «كاف» الجدل المثار خلال بيان رسمي قال فيه: «دعم مالي لجميع الفرق المشاركة في الدور التمهيدي الأول (دور الـ64) في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بقيمة الدعم 50 ألف دولار”.

وتابع كاف في بيانه: “تعد ‏هذه الزيادة المالية للمشاركين في الدور التمهيدي مكملة لقيمة الجوائز المالية المُخصصة للأدوار المقبلة من كلتا المنافستين».

وشدد: «‏الأندية المعفاة من الدور التمهيدي الأول ستحصل على 50 ألف دولار أيضا خلال الدور التمهيدي الثاني (دور الـ 32) كمساهمة في تكاليف السفر واللوجستيات المرتبطة بأندية كرة القدم القارية”.

وأشار إلى أن الـ50 ألف دولار مكملة لقيمة الجوائز المالية المُخصصة للأدوار المقبلة من كلتا المنافستين».

وبذلك ستحصل فرق الاهلي والزمالك والمصري على نفس المكافأة التاريخية أيضا، كونها تقرر لأول مرة.

واختتم «كاف» بيانه: “الأندية استفادت العام الماضي، من الدعم المالي من الدوري الإفريقي لكرة القدم، الذي قدم جائزة إجمالية قدرها 8 مليون دولار.

وسيبدأ الدور التمهيدي الأول بخوض مباريات الذهاب المقررة بين 16 و18 أغسطس، تليها مباريات الإياب، من 23 إلى 25 أغسطس 2024، فيما سيُقام الدور التمهيدي الثاني في شهر سبتمبر.