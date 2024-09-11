مدافع الاهلي يتعرض لحادث سير.. شاهد

تعرض محمود متولي مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي السابق والاتحاد السكندري الحالي، إلى حادث سير، أدى إلى تحطيم سيارته.

وكان محمود متولي قد رحل عن صفوف الاهلي خلال الأيام القليلية الماضية، بعد فسخ تعاقده الذي سينتهي موسم 2025، حيث انضم إلى الاتحاد السكندري، لمدة موسمين.

ونشر محمود متولي، «استوري» عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور «إنستجرام»: “صورة لسيارته بعد تحطمها، معلقا: «الحمد لله.. قدر الله وما شاء فعل».

وكان نادي الاتحاد السكندري نشر عبر موقعه الرسمي أن متولي انضم لزعيم الثغر بعد موافقة القبرصي بابا فاسليو المدير الفني الجديد لـ«سيد البلد»، وإمام محمدين مدير كرة القدم بالنادي السكندري.

ودعم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري صفوف الفريق الكروي الأول بالتعاقد مع مع 10 لاعبين، وهم:

محمود متولي وعبد الله بكري، مروان داوود، حامد الجابري، أحمد الشيمي، عبد الرحمن خالد جبنة، أحمد أيمن، عمرو جمعة، كريم يحيي، هشام عادل.