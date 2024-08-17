"سام مرسي أساسياً".. التشكيل المتوقع لإيبسويتش تاون أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استقر المدير الفني لفريق إيبسويتش تاون، كيرن ماكينا، على التشكيل الذي سيخوض به مباراته اليوم السبت أمام نظيره ليفربول ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

ويشهد التشكيل المتوقع لفريق إيبسويتش تاون لمباراة ليفربول تواجد المحترف المصري بصفوفه سام مرسي أساسياً.

ومن المتوقع أن يبدأ فريق إيبسويتش تاون المباراة بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: أريجانيت موريك.

خط الدفاع: بين جونسون، لوك وولفندن، جاكوب جريفز، ليف ديفيس.

لاعبا الارتكاز: سام مرسي، جاك تايلور.

خط الوسط الهجومي: ويس بورنس، كونور تشابلن، أوماري هاتشينسون.

خط الهجوم: ليام ديلاب.

وكان فريق إيبسويتش تاون قد صعد للموسم الجاري من الدوري الإنجليزي 2024/2025 بعدما حلّ وصيفا بالنسخة الماضية من الشامبيون شيب خلف ليستر سيتي.

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