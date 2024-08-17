"والده حمل الحقائب وشقيقه علمه القرآن ".. سام مرسي يكشف تفاصيل حياته العائلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف لاعب الوسط المصري سام مرسي قائد إبسويتش تاون، العائد حديثا إلى الدوري الإنجليزي، تفاصيل حياته العائلية في إنجلترا منذ البداية.

وقال مرسي في حوار عبر صحيفة "الجارديان" الإنجليزية: "أبي كان يحمل الحقائب في الفنادق بإنجلترا، ووافق أي عمل كان يمكنه أن يؤديه، ثم عمل في مطعم بيتزا وبدأ بادخار بعض المال، وهناك التقى بوالدتي التي كانت تعمل هناك، ولا تتوقف عن العمل حتى وهي حامل".

وأضاف: "ببعض الادخار تمكن الثنائي من شراء شقة متواضعة، وواصلا بناء امبراطورية. لقد عملا بكل جد، وفي حالة والدي لم يكُن هناك ما يكفيه أبداً وأعتقد أني ورثت ذلك عنه، وهذه إما نعمة وإما لعنة، ولكنه طبع العائلة في النهاية، الضغط والقدرة على العمل الشاق والمواصلة".

وأوضح عن أشقائه: "حين تكون الأخير في ترتيب كل شيء يجب أن تقاتل، ربما من هنا تولدت تنافسيتي، وأخي نادر كان جزءا هاما من شخصيتي، ما تعلمه من الدين والقرآن وحديثه بالعربية بطريقته الحالية شيء لم تتمكن عائلتي من تصديقه، فنحن لم نولد متحدثين بالعربية. لقد ظنوا ذلك مستحيلا، ولكن هذه هي شخصيته، فحين يدرس شيئا يقضي في ذلك 16 ساعة يوميا".

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