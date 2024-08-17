شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو بعد احتفال محمد صلاح بالقوس والسهم: لم ينس فضل الزمالك عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على طريقة احتفال محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى والمنتخب الوطنى، بعد تسجيل أول أهدافه فى شباك إبسويتش في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت على ملعب "بورتمان رود" فى الجولة الافتتاحية من بطولة "بريمييرليج" للموسم الجارى 2024-25.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمى على موقع x: "جول صلاح الأسطورة يحتفل بشعار الزمالك.. لم ينس فضل الزمالك عليه أبدًا".



ميدو

وسجل محمد صلاح الهدف الثانى لفريقه ليفربول ليفربول في الدقيقة 65 من عمر المباراة بعدما صنع الهدف الأول لزميله ديوجو جوتا في الدقيقة 60 من عمر المواجهة.

وأصبح محمد صلاح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في المباريات الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيل 9 أهداف في ثمانية مواسم مع نادي ليفربول، وفض صلاح الشراكة مع أكثر لاعب تسجيلا للاهداف في افتتاحيات بريمييرليج مع الأساطير آلان شيرر، وفرانك لامبارد، وواين روني ولكل منهم 8 أهداف فقط.

وبهدفه اليوم ضد إبسويتش، نجح محمد صلاح خلال مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيل 9 أهداف في المواسم الثمانية مع نادي ليفربول مما جعله أكثر لاعب في تاريخ "بريمييرليج" يسجل أهدافًا في المباريات الافتتاحية.