شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد للزمالك على احتفال محمد صلاح بهدفه فى مباراة ليفربول وإيبسويتش تاون والان مع تفاصيل الخبر

أبرزت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك على "إكس" احتفال محمد صلاح نجم ليفربول المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى بالقوس والسهم بعد هدفه اليوم، السبت، فى شباك فريق إيبسويتش تاون في الجولة الأولى من الدورى الإنجليزى.



وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني فى الدقيقة 65 من عمر المباراة، ليصل إلى 9 أهداف، كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في المباريات الافتتاحية.



حساب الزمالك

وشارك النجم المصري محمد صلاح في 350 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات، قبل مواجهة إيبسويتش تاون، سجل خلالها 212 هدفا وقدم 90 أسيست، منذ قدومه من روما الإيطالي في صيف 2017.

وحصد فريق ليفربول، أول 3 نقاط له خلال الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024 - 2025.

تغلب ليفربول، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، على مضيفه فريق إيبسويتش تاون، بقيادة اللاعب المصري سام مرسي، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "بورتمان رود" ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.