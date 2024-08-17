اخبار الرياضه

أول رد للزمالك على احتفال محمد صلاح بهدفه فى مباراة ليفربول وإيبسويتش تاون

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد للزمالك على احتفال محمد صلاح بهدفه فى مباراة وإيبسويتش تاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

السبت، 17 أغسطس 2024 05:49 م

أبرزت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك على "إكس" احتفال محمد صلاح نجم ليفربول المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى بالقوس والسهم بعد هدفه اليوم، السبت، فى شباك فريق إيبسويتش تاون في الجولة الأولى من الدورى الإنجليزى.


وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني فى الدقيقة 65 من عمر المباراة، ليصل إلى 9 أهداف، كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في المباريات الافتتاحية.


حساب الزمالك

وشارك النجم المصري محمد صلاح في 350 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات، قبل مواجهة إيبسويتش تاون، سجل خلالها 212 هدفا وقدم 90 أسيست، منذ قدومه من روما الإيطالي في صيف 2017.

وحصد فريق ليفربول، أول 3 نقاط له خلال الموسم الجديد من الممتاز 2024 - 2025.

تغلب ليفربول، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، على مضيفه فريق إيبسويتش تاون، بقيادة اللاعب المصري سام مرسي، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "بورتمان رود" ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا