اخبار الرياضه

ردود أفعال مثيرة لـ الزمالك وجماهيره بعد احتفال محمد صلاح بهدفه أمام إيبسويتش تاون

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

أثار احتفال الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في مباراة فريقه ضد إيبسويتش تاون بالدوري الإنجليزي.

وقاد محمد صلاح فريق ليفربول للفوز على نظيره إيبسويتش تاون
في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، بهدفين دون رد.

وسجل الفرعون المصري هدف ليفربول الثاني في مباراة إيبسويتش تاون، زصنع الهدف الأول.

واحتفل صلاح بالقوس والسهم على طريقة شعار الزمالك بعد هدفه الأول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

ونشر حساب الريدز صورة للفرعون المصري عبر منصة “اكس”، وهو يحتفل بهدفه بالسهم والقوس.

ورد حساب نادي الزمالك عبر “X” على تغريدة نادي ليفربول بعد احتفال محمد صلاح أمام إيبسويتش تاون “بالسهم”.

وتناولت جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي احتفال محمد صلاح بشعار الأبيض بـ “المزاح” في ظل إيقاف القيد للأبيض وعدم حل الأزمة حتى الآن.

Oplus_131072

Oplus_131072

وأصبح الفرعون المصري أكثر لاعب يسجل أهداف في الجولة الأولى بتاريخ الدوري الإنجليزي بعد أن وصل للهدف التاسع.

وكان صلاح متساويًا قبل المباراة مع كل من واين روني وفرانك لامبارد وألان شيرار برصيد 8 أهداف لكل منهم.

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا