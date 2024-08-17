بعد كتابة التاريخ أمام إبسويتش.. 10 أرقام قياسية لصلاح في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كتب اللاعب المصري، محمد صلاح، التاريخ في مباراة ليفربول وإبسويتش تاون، حي انتهت بفوز الريدز بهدفين نظيفين.

وسجل صلاح هدفا في فوز ليفربول، ليصبح أول لاعب يحرز هدف على الأقل في المباراة الافتتاحية خلال 9 مواسم من الدوري الإنجليزي الممتاز، متخطيا لامبارد وروني وآلان شيرر.

وانضم الجناح المصري لليفربول في موسم 2017/18، ومنذ ذلك الحين وهو يحقق ويكسر الأرقام القياسية بالدوري الإنجليزي.

أرقام صلاح القياسية بالدوري الإنجليزي

- خامس أكثر من سجل مع ليفربول في جميع المسابقات (212)

- عاشر أكثر من سجل في تاريخ الدوري الإنجليزي (158)

- أكثر لاعب أفريقي تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي (158)

- أكثر لاعب أفريقي صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي (70)

- اللاعب الوحيد الأفريقي الذي صنع أكثر من 10 أهداف في خمس مواسم مختلفة

- أكثر لاعب في تاريخ ليفربول ساهم في الدوري الإنجليزي على ملعب الانفيلد (130)

- الهداف التاريخي لنادي ليفربول في الدوري الإنجليزي (158)

- ثالث أكثر لاعب يحقق جائزة لاعب الشهر في البريميرليج (5)

- أكثر لاعب أفريقي حقق جائزة لاعب الشهر في البريميرليج من رابطة المحترفين بتصويت الجمهور (12)

- أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل أكثر من 20 هدفا في جميع المسابقات خلال سبع مواسم متتالية