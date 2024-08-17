تعرف على طاقم تحكيم مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الجولة الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري المصري الممتاز اليوم السبت 17 أغسطس 2024.

ويلاقي الأهلي نظيره مودرن سبورت في الجولة الأخيرة لبطولة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة الدولي ، في تمام الساعة 9 مساء ً.

وجاء طاقم التحكيم الأهلي ومودرن سبورت كتالي:

ـ محمد ناجي حكم ساحة.

ـ أحمد نوفل مساعدً اول.

ـ أحمد الفار مساعدً ثاني.

ـ حسام عزب حكمًا رابعًا.

ـ محمد الحنفي حكمًا لتقنية الفار.

ـ هشام الدسوقي حكمًا مساعدًا لتفنية الفار.