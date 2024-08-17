بشعار «القوس والسهم».. الزمالك يعلق على احتفال محمد صلاح في مباراة ليفربول وإبسويتش

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، في تسجيل أول أهدافه الموسم الحالي في البريميرليج 2024-2025، في شباك إبسويتش في الجولة الأولى.

وبعد تسجيل محمد صلاح هدفه في شباك فريق إبسويتش في الدقيقة 66 من الشوط الثاني، احتفل صلاح بشعار القوس والسهم، وهو الاحتفال الأبرز والمنسوب لـ نادي الزمالك.

وحرص الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر منصة "إكس" على إبراز احتفال محمد صلاح في شباك إبسويتش بشعار القوس والسهم، بعد نشر الاحتفال من جانب الحساب الرسمي لـ ليفربول.

وشارك الزمالك احتفال صلاح بالقوس والسهم.

وبعد هدفه في شباك إبسويتش تاون، أصبح "الفرعون المصري" اللاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز بالتاريخ، بعدما وصل إلى هدفه التاسع في المباريات الافتتاحية رفقة ليفربول.

ومنذ انتقاله إلى صفوف ليفربول عام 2017، نجح صلاح في هز شباك المنافسين في 7 مباريات من أصل 8 لقاءات افتتاحيه، حيث لم يفشل سوى مرة واحدة، مسجلًا 9 أهداف.

وانفرد صلاح بصدارة الأهداف الافتتاحية بالدوري الإنجليزي برصيد 9 أهداف، ونجح في فض الاشتباك مع الثلاثي آلان شيرر، فرانك لامبارد وواين روني، بعدما سجلوا 8 أهداف في المباريات الافتتاحية بالدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مع برينتفورد في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد المقبل، 25 أغسطس الجاري.