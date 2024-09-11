إصابة قوية لنجم ليفربول وغيابه أسابيع

ياسر رشاد - القاهرة - يعاني هارفي إيليوت نجم وسط ليفربول الإنجليزي من إصابة قد تؤدي إلى غيابه عن الملاعب لعدة أسابيع.

تفاصيل إصابة هارفي إيليوت

بحسب صحيفة “ذا تايمز” البريطانية، فإن إيليوت تعرض للإصابة خلال تدريبات منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يغيب إيليوت عن ليفربول حتى أواخر شهر أكتوبر المقبل، بسبب تعرضه للإصابة بكسر في القدم.

ولن يكون إيليوت متاحًا لـ ليفربول على الأقل حتى نهاية فترة التوقف الدولية القادمة في شهر أكتوبر.

ويرتبط إيليوت البالغ من العمر 21 عامًا، بعقد مع ناديه ليفربول الإنجليزي حتى صيف 2027.

وشارك إيليوت هذا الموسم مع ليفربول 8 دقائق فقط كبديل، في الانتصار على برينتفورد في الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي.

عدد أهداف هارفي إيليوت مع ليفربول

وتُقدر قيمة إيليوت التسويقية مبلغ 35 مليون يورو، ولعب مع الفريق الأول لـ ليفربول في 120 مباراة بمختلف المسابقات، مسجلًا 10 أهداف إضافة لصناعة 15 آخرين