ناصر بن حمد ال خليفة بطلا لسباق المجر الدولي لمسافة 120 كلم

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من المنامة : تُوج الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل عاهل البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، قائد الفريق الملكي للقدرة، بطلا لسباق المجر الدولي لمسافة 120 كلم في آخر تحضيراته للمشاركة في بطولة العالم المقبلة التي ستقام في فرنسا خلال شهر سبتمبر المقبل.

وتابعت كاتالين نوفاك الرئيسة السابقة لجمهورية المجر مشاركة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في السباق.

واستطاع الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن ينهي مراحل السباق بنجاح في ظرف قدره (7 ساعات و22 دقيقةو 59 ثانية)، حيث شهد السباق مراحل قوية نظرا للأرضية الصعبة . لكن الشيخ ناصر تمكن من إنهاء المراحل بنجاح وبجدارة واستحقاق.

وأكد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن هذا الانتصار والتتويج بالمركز الأول، يشكل حافزًا كبيرًا قبل بطولة العالم المقبلة التي ستكون أكثر صعوبة وتنافسا على المراكز الأولى، مشيرا إلى أن سباق المجر الدولي يعد واحدا من السباقات الصعبة على الساحة الأوروبية في ظل الأرضية الصعبة في عدة مراحل.

وأوضح الشيخ ناصر أن سباق المجر كان آخر التحضيرات الأوروبية للفريق الملكي للقدرة قبل المشاركة في بطولة العالم.

وأشاد الشيخ ناصر بالتنظيم المثالي من الاتحاد المجري للفروسية والاطر البحرينية التي شاركت في التنظيم واللجان التحكيمية والبيطرية والفنية، مشيدًا في الوقت ذاته بالمشاركة البحرينية عبر تحقيق المراكز الأولى في السباق.

وتسلم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة كأس المركز الأول من أورشيديا مايهوك ممثلة الاتحاد المجري للفروسية وديفيد من الاتحاد المجري، فيما جاء فارس الفريق الملكي محمد عبدالحميد الهاشمي في المركز الثاني، وزميله في الفريق عثمان عبدالجليل العوضي في المركز الثالث.