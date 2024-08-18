شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهي كشف المشاركة لصرف مكافأة التتويج بالدوري للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

ينتهى الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الساعات المقبلة، من إعداد كشف نسب المشاركة للاعبين تمهيدًا لتحديد مكافأة الفوز بلقب الدوري الممتاز لكل منهم، لاسيما بعدما أنهى المارد الأحمر رحلته فى البطولة بعدما خاض المباريات الثلاث الأخيرة بالبدلاء والناشئين بقيادة المدرب العام سامى قمصان عقب قرار المجلس بإراحة اللاعبين الأساسيين والجهاز الفني استعداداً للموسم الجديد.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي يتابع قيام الجهاز الإداري بالانتهاء من الكشف خلال الساعات المقبلة.

ومن المقرر أن يرسل مسئولو الأهلى مكافأة الفوز بالدوري لخمسة لاعبين شاركوا في التتويج باللقب قبل رحيلهم عن القلعة الحمراء بنهاية هذا الموسم، وهم الفرنسي أنتونى موديست والمالى أليو ديانج والتونسى محمد الضاوى كريستو ومحمد عبد المنعم وأحمد عبد القادر.

وحافظ الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي.



وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.