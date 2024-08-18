سلوت مدرب ليفربول يكشف سببًا سيجعل صلاح يستمر بالملاعب لسنوات عديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى محمد:

كشف المدير الفني الهولندي لفريق ليفربول، أرني سلوت، عن سببًا سيجعل النجم المصري بصفوفه محمد صلاح يستمر لسنوات عديدة بالملاعب.

وقال سلوت، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لنادي ليفربول، اليوم الأحد، إن من يرى ما يقوم به صلاح ليحافظ على لياقته البدنية سيعتقد مثله أن صلاح سيستمر لسنوات عديدة في الملاعب.

وأتم المدير الفني لفريق ليفربول تصريحاته بالتنويه إلى أنه يتطلع لرؤية صلاح في المباراة المقبلة لهم أمام وينتفورد وليس في نهاية الموسم.

واستهل فريق ليفربول النسخة الجارية من الدوري الإنجليزي 2024/2025 بالفوز على نظيره إيبسويتش تاون بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما يوم أمس السبت.

وتوهج محمد صلاح بقميص ليفربول أمام إيبسويتش تاون؛ حيث سجل هدفًا وصنع آخر خلال اللقاء.

ويستعد فريق ليفربول لاستضافة نظيره برينتفورد عند 06:30 مساء يوم الأحد الموافق 25 أغسطس الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

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