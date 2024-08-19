شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. البنك الأهلى يضم الظهير الدولى هشام صلاح 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الكرة بنادى البنك الاهلى برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع الظهير الدولى هشام صلاح 4 مواسم قادماً من الاتحاد السكندرى.

وكان البنك الأهلى قد تعادل مع الداخلية سلبيا فى اللقاء الذى جمعهما باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين انتهت بفوز البنك الأهلي بهدف نظيف.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ13 في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها بعد خوض 34 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 16 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 46 هدفاً واستقبلت شباكهم 45.