دوري إنجليزي وإسباني.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
تقام اليوم الإثنين 19 أغسطس 2024، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية، حيث تُختتم الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويحل توتنهام ضيفا على ليستر سيتي الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يواجه أتلتيكو مدريد نظيره فياريال.
جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبير ضد ليستر سيتي - 10 مساء - beIN SPORTS 1
الدوري الإسباني
بلد الوليد ضد إسبانيول - 8 مساء - beIN SPORTS 3
أتلتيكو مدريد ضد فياريال - 10.30 مساء - beIN SPORTS 3
الدوري الإيطالي
أتالانتا ضد ليتشي - 7.30 مساء - ssc
يوفنتوس ضد كومو - 9.45 مساء - ssc
كأس ألمانيا
فيردر بريمن ضد كوتبوس - 7 مساء - Dubaisports
كيكرز ضد ماجديبورج - 7 مساء - Dubaisports
فولفسبورج ضد كوبليتس - 7 مساء - Dubaisports
فرانكفورت ضد براونشفايش - 9.45 مساء - Dubaisports