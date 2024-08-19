دوري إنجليزي وإسباني.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تقام اليوم الإثنين 19 أغسطس 2024، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية، حيث تُختتم الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل توتنهام ضيفا على ليستر سيتي الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يواجه أتلتيكو مدريد نظيره فياريال.

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبير ضد ليستر سيتي - 10 مساء - beIN SPORTS 1

بلد الوليد ضد إسبانيول - 8 مساء - beIN SPORTS 3

أتلتيكو مدريد ضد فياريال - 10.30 مساء - beIN SPORTS 3

أتالانتا ضد ليتشي - 7.30 مساء - ssc

يوفنتوس ضد كومو - 9.45 مساء - ssc

كأس ألمانيا

فيردر بريمن ضد كوتبوس - 7 مساء - Dubaisports

كيكرز ضد ماجديبورج - 7 مساء - Dubaisports

فولفسبورج ضد كوبليتس - 7 مساء - Dubaisports

فرانكفورت ضد براونشفايش - 9.45 مساء - Dubaisports