ملف رياضة الخليج 365.. رسالة كهربا لفتوح.. تفاصيل جلسة زيزو مع الزمالك.. و اعتذار بيبو عن منصب مدير الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الأحد، أبرزها رسالة كهربا لأحمد فتوح، وتفاصيل جلسة زيزو مع مجلس إدارة الزمالك، واعتذار بيبو عن منصب مدير الكرة بالأهلي.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الأحد:

"اتخطف في لحظة".. كهربا يوجه رسالة مؤثرة لـ أحمد فتوح

وجه محمود كهربا، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، رسالة مؤثرة، لأحمد فتوح لاعب الزمالك، في ظل الأزمة التي يمر بها حاليا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

في غياب لبيب.. ماذا حدث في جلسة زيزو بمسؤولي الزمالك اليوم؟

أكد الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، أن الجلسة التي عقدها اليوم مع أحمد مصطفى "زيزو" ووالده في حضور؛ رامي نصوحي ونيرة الأحمر عضوي مجلس الإدارة كانت إيجابية للغاية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

اعتذار بيبو وتعيينه في منصب آخر.. قرارات النادي الأهلي اليوم

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي اليوم عدة قرارات خاصة بتطوير قطاع كرة القدم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أبرياء ومظاليم.. 4 حكايات لنجوم كرة القدم مع المخدرات (صور)

منذ أيام، استيقظ جمهور كرة القدم على واقعة جديدة لنجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، أحمد فتوح، إذ اصطدمت سيارته بأمين شرطة، يدعى السيد أحمد السيد، ومات في الحال.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بينهم شيكابالا.. وفد من الزمالك يقدم واجب العزاء في ضحية حادث أحمد فتوح

كشف عبد الواحد السيد أن هناك وفد من نادي الزمالك توجه إلى الإسكندرية اليوم الأحد، وقدم واجب العزاء لأسرة السيد أحمد السيد الشبكي ضحية حادث أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الصور الأولى من منزل أمين الشرطة ضحية حادث سيارة أحمد فتوح

شهدت الساعات الماضية، حالة كبيرة من الجدل في كل الوسط الرياضي المصري، بعد إلقاء القبض على نجم الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح، بتهمة دهس أحد الأشخاص "أمين شرطة"، بسيارته خلال عودته من الساحل الشمالي، ليتم احتجازه داخل قسم العلمين.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مانشستر سيتي يفوز على تشيلي في قمة الدوري الإنجليزي

فاز مانشستر سيتي على نظيره تشيلسي بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، في قمة الجولة الاولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لاعب الأهلي يُغادر للاحتراف بالدوري القطري (صورة)

غادر لاعب فريق الأهلي، أحمد عبدالقادر إلى دولة قطر اليوم الأحد؛ تمهيداً للانضمام لصفوف نادي قطر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ثروت سويلم: الأهلي سيتسلم الدرع الجديد.. وهناك آخر متواجد باتحاد الكرة منذ 2019

قال ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية، إنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من درع الدوري الجديد؛ حيث يتم التنسيق مع النادي الأهلي بخصوص الاحتفالية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"أنا عنيد".. رد حاسم من كهربا على استمراره مع الأهلي ووجود أزمة مع كولر

تحدث لاعب فريق الأهلي، محمود عبدالمنعم "كهربا" عما يُشارع عن اقتراب رحيله ووجود خلافات مع المدير الفني لناديه مارسيل كولر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا