شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: المنظومة الدولية في لعبة السلاح أقرت أن مصر أصبحت قوة عظمى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة من مدينة العلمين الجديدة، إن المنظومة الدولية في السلاح أقرت أن مصر أصبحت قوة عظمى في لعبة السلاح.



وأضاف خلال احتفالية مهرجان العلمين الجديدة بأبطال مصر في أولمبياد 2024 بحضور وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع الإعلاميين إبراهيم عبد الجواد وسيف زاهر، عبر قنوات CBC والحياة و ON SPORT، :" الأولمبياد مهمة كبيرة جدا".

وشهد المهرجان تعاونا مثمرا مع كافة الوزارات والهيئات والشركة المتحدة، والتي حرصت على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ووفرت للجمهور في المنازل قناة U LIVe ليستطيع الجميع من متابعة ومشاهدة فعاليات المهرجان المختلفة والمتنوعة على التليفزيون، حيث تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 فعاليات متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.