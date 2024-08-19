ثنائي مانشستر سيتي على رادار الهلال

كشفت تقارير صحفية أن ثنائي فريق مانشستر سيتي يتواجدان على رادار نادي الهلال السعودي لتعويض اللاعب سعود عبد الحميد.

حيث يقترب سعود عبد الحميد من الرحيل عن نادي الهلال والانضمام إلى الدوري الإيطالي وتحديدًا نادي روما، في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

ووفقًا لـ صحيفة ” ديلي ميل” إلى أن نادي الهلال يريد التعاقد مع هذا الثنائي كايل ووكر وجواو كانسيلو، إلى جانب لاعب باير ليفركوزن جيريمي فيرمبونج أيضًا.

وتابعت الصحيفة أنه من غير المرجح أن يستمع مانشستر سيتي إلى أي عروض تخص كايل ووكر في وقت متأخر من قبل غلق باب الانتقالات.

واختتمت الصحيفة أن بالنسبة إلى كانسيلو فإن مانشستر سيتي لا يمانع من فكرة رحيله بعد عودته إلى بطل الدوري الإنجليزي من جديد عقب انتهاء فترة إعارته مع نادي برشلونة.

واستهل مانشستر ستي الدوري الإنجليزي الموسم الجديد بالفوز على فريق تشيلسي بنتيجة 2-0.